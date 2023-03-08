西安一小区业主“抱团涨价” 计划三年每平方米涨1.5万元人民币

中国近几年来不断遏制投机炒房，但据报西安一小区业主制订了三年涨价计划，让小区成交价从2023年7月的每平方米2.5万元（人民币，下同，约5000新元），到2026年7月时要涨到每平方米4万元，涨幅高达60个百分比。

据《中国房地产报》报道，绿城西安全运村5期芳华苑业主群2月26日流出一张截图显示，有业主在群内倡议，制订三年涨价计划，2023年7月小区成交价保持每平方米2.5万元，到2026年7月，房价要达到每平方米4万元。根据房地产网站贝壳网数据，目前西安全运村成交价大概为每平方米2.1万元。

报道称，为完成涨价计划，业主还提出每个苑出一个代表组成村支部委员会，每个业主挂牌价格需要通过村委会审核。审核不通过的家庭，村委会予以谈话，驳回低价成交申请，并设定冷静期一个月；同时，对于多次谈话依然执意要低价成交的，将被认定为“扰乱全村市场稳步上涨的家庭”，并打上“不友好家庭”标签。

绿城西安全运村附近的一位经纪人杨杰证实了上述截图的真实性。杨杰说，项目挂牌量并不是很大，但前来看房的客户比较多购买群体主要为“学区房”客群，这也是支撑业主涨价的信心与动力之一。

杨杰也说：“不过，现在业主们也出现了分歧。一方面，绿城西安全运村有很多投资客户，他们来自全国各地，期望房价上涨；另一方面，有部分业主认为自己的房子没有理由让别人管，一些着急变现的客户也不会搭理所谓的‘村委会’。”

北京岳成律师事务所高级合伙人岳屾山说，业主联合涨价不违规违法，但出售房屋本身需要遵循市场规律，“业主这种联合涨价的行为并不值得提倡”。

“业主集体涨价”事件并非第一次发生。2018年5月份，杭州有小区业主在卖房时联合涨价。这些小区业主内部达成有关本小区“上调二手房价”的共识，并提出比当地的二手房市场价每平方米高出至少1万元“二手房指导报价”。

南京的明发滨江新城小区也被曝出过部分业主联合涨价，他们拟订了一份《告明发业主同志意见书》，要求所有业主联手抬高小区的二手房价格，并规定了不同户型的“指导报价”。