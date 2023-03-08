台鸡蛋供应不足 农委会主委陈吉仲道歉

台湾鸡蛋供应严重不足，农委会主委陈吉仲星期三（3月8日）为此向消费者和店家致歉，并表示，自己只要在这个位子的一天，会做到最好，如果没做好，“我当然会知道有所进退”。

综合台湾《联合报》和中央社报道，陈吉仲星期三出席立法院“中央政府疫后强化经济与社会韧性及全民共享经济成果特别预算案”联席会议。

他说，这段期间无法满足消费者或店家的鸡蛋需求，让民众多跑好几次，他真的非常抱歉。他表明，在3月底前绝对有500万颗进口蛋来满足需求，目前也在寻求符合检疫跟卫生前提下的其他国家鸡蛋，一有消息会向大家报告，也会确保台湾粮食安全。

陈吉仲称，这只是一个短期专案进口，现在台湾中南部天气开始回稳，而禽流感2月的高峰已过，农委会会全力防堵，让鸡蛋生产可以陆续回稳，这是最重要工作。

针对如果3月底还买不到鸡蛋，会否辞职负责，陈吉仲说，个人的位置，他不会有任何的恋栈，但只要在这个位置一天，绝对会为农业部门与消费者做到最好，如果没有做好的，“我当然会知道有所进退”。

台湾缺蛋危机持续蔓延，台湾鸡蛋批发价已从每台斤52元（新台币，下同，约2.29新元）涨至55元，每颗蛋增加0.3元，近来也有立委提到让鸭蛋填补鸡蛋缺口。

对此，陈吉仲说，农委会工作是让全民尽量取得蛋白质，而鸭蛋只是其中一个来源。虽然他也鼓励人民采购鸭蛋，但原则上农委会还是会全力调度鸡蛋以满足全民所需。他提及，除了鸡蛋、鸭蛋也还有其他的制品，以获取更多蛋白质，农委会将全力促销相关农产品。

他指出，现在鸡蛋供应还是维持在11万2000箱，约2200多万颗，加工业者也配合减少且互相调度，而台湾的鸭蛋同步做供应。