涉协助港名媛前夫潜逃 前夫女友人获准保释

香港时装界名媛蔡天凤碎尸案有新进展，涉嫌协助蔡天凤前夫邝港智潜逃的女友人获准保释候讯。

综合网媒“香港01”与《星岛日报》报道，邝港智的女友人潘巧贤（29岁）涉早前协助他潜逃。她近日在中国大陆落网，星期二（3月7日）下午被遣返并移交香港警方继续接受调查。

据报道，她星期三（3月8日）被押往九龙城裁判法院提堂，被控协助罪犯罪，暂毋须答辩。

被告潘巧贤报称无业 ，被控一项意图妨碍拘捕或检控罪犯而协助罪犯罪。

控罪指，被告于或约于2023年2月24日，在香港某处当邝港智犯可逮捕罪行，即谋杀，而潘巧贤知悉或相信邝港智就该罪或另一可逮捕罪行有罪，在无合法权力依据或合理辩解的情况下，安排邝港智乘搭游艇逃往澳门，而意图妨碍拘捕或检椌邝港智。

署理主任裁判官黄雅茵将案件押后5月8日下午再讯，届时会与其他相关案件一并处理，裁判官批准被告以现金5万元（港元，约8637新元）保释。

案件累计七人被捕，包括蔡天凤前家翁邝球、前大伯邝港杰、前夫邝港智、前家姑李瑞香，三父子被控谋杀罪，李瑞香则被控妨碍司法公正罪；游艇公司职员林舜涉曾助前夫邝港智潜逃，被控协助罪犯。两案同于5月8日再讯，除林舜外，其余被告均不得保释。

此外，一名被指为前家翁情妇的47岁女子，因涉嫌协助罪犯被捕，准保释候查，本月底须到警署报到。