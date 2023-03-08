上海迪士尼热度大增 中国旅游经济复苏

上海迪士尼门票热度环比剧增，景区乐园行业的活力再现，显示中国旅游经济正逐步复苏。

据中国《证券日报》报道，上海迪士尼官方星期一（3月6日）宣布度假区正逐步重启与迪士尼朋友的近距离互动后，在线旅游平台数据显示，截至3月6日中午12时，迪士尼门票热度环比前一日大增350%，周边酒店热度环比前一日大涨超过260%。

Co-Found智库秘书长张新原分析，上海迪士尼的恢复互动说明旅游业、景区乐园行业的活力再现，反映出旅游行业的复苏和旅游消费需求的释放。

上海迪士尼现象并非个例。3月4日宋城演艺杭州总部、西安千古情、张家界千古情等同时开业，当天千古情场次总数达到25场，此后，九寨沟千古情和上海相关项目预计将于3月23日、4月8日相继开园。

中国旅游研究院预计，2023年中国国内游人数和收入有望恢复2019年的七至八成。

报道称，尽管去年旅游产业景气度不及预期，但旅游企业积极自救展现出了内生动力。从上市公司业绩来看，丽江股份2022年度业绩快报显示，公司去年实现净利润368.46万元（人民币，下同，约71.63亿新元），同比扭亏为盈。3月7日，携程集团发布业绩快报，公司去年实现净利润14亿元，同比扭亏为盈。

在旅游业需求复苏前景带动下，中国旅游板块表现良好。其中，携程集团-S股价年初至今上涨约10%。丽江股份股价由去年5.57元/股的低点反弹至3月7日收盘的11.43元/股。