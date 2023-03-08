蔡英文任命小组提名大法官 引发政党色彩疑虑

台湾四名大法官任期将于今年9月届满，台湾总统府已任命审荐小组协助提名大法官人选，由副总统赖清德担任召集人。不过，外界担忧，15名大法官都是现任总统蔡英文任内提名，恐有政党色彩的疑虑。

据台湾《上报》报道，蔡英文星期三（3月8日）出席在总统府召开的司法院大法官提名审荐小组第一次会议。她说，为了让台湾宪政体制顺利运行、大法官的任期能顺利衔接，今天的会议，就是提名工作的重要起步。她认为，“大法官是宪政的守护者、人权的捍卫者。大法官行使的释宪职权，对于台湾民主宪政发展具有深远的影响。”

对于新任大法官，她吁请审荐小组广纳人才、倾听各界建言，一起为社会推出最专业、最优秀的适任人选，来咨请立法院同意。

总统府发言人林聿禅日前也解释，现任大法官有15人，其中有四名大法官将于今年9月30日任期届满，分别是黄虹霞、吴陈镮、蔡明诚，及林俊益。蔡英文将依据宪法增修条文规定，提名四位大法官人选，预计于立法院本会期咨请同意后任命。

为执行提名工作，蔡英文成立“司法院大法官提名审荐小组”，并委任赖清德、前司法院长翁岳生、赖英照、前大法官林子仪、万国法律事务所创所律师范光群、辅仁大学法律学院前荣誉讲座教授刘初枝等六人为提名审荐小组委员，且指定赖清德担任召集人。

对此，立法院国民党团总召曾铭宗认为，赖清德是民进党主席，身份不宜担任提名审荐小组召集人。他也提到，人选应以专业为优先，不可受政治因素影响，更不该以党派为考量。他强调，原先独立行使职权的监察院已被质疑丧失独立性，“不要让监察院现在的问题，在司法院重新上演”。

时代力量立委陈椒华也称，这次为首次大法官全由总统提名，蔡英文应仔细评估提名人选。大法官须保持客观、中立，日后才能处理涉及政治性的争讼案件。

由于未来恐形成15位大法官皆由蔡英文提名的局面，外界担心大法官提名将为政治势力的延伸。独派大老林浊水说，破坏大法官任期交错制度是前总统马英九，当时以总统令强行将此五名大法官的任期订为八年，若蔡英文不行使提名权，将违背当初修宪的精神，林浊水也建议蔡英文声请宪法法庭释宪。