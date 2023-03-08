乙类乙管两个月 中国出入境人次近4000万

中国实施冠病乙类乙管两个月以来，出入境流量大幅回升。
中国自今年1月8日实施冠病病毒感染“乙类乙管”。
据央视新闻星期三（3月8日）报道，中国国家移民管理局提供数据显示，截至3月7日，全国移民管理机构共检查出入境人员3972.2万人次，出入境交通运输工具248.7万辆（艘、架、列）次，同比分别上升112.4%、59.3%。
其中，2月25日出入境人数达101.3万人次，为2020年以来首次单日突破百万。
数据也显示，中国全国移民管理机构共签发普通护照336.2万本、往来港澳台证件签注1267.2万本（件）、外国人签证和停居留证件12.2万件，较实施前分别上升1220.9%、837.7%、33.1%。
中国国家移民管理局新闻发言人、政策法规司司长林勇胜介绍，中国实施“乙类乙管”以来，随着国际客运航班稳步增班、内地与港澳人员往来全面恢复，出入境流量和出入境证件申办量大幅回升。
全国移民管理机构将结合实际继续完善预案方案，通过加强流量监测、开足边检通道和办证窗口、加强服务引导、优化流程手续等，做足做实应对出入境流量和出入境证件申办量持续增长准备工作，保障促进中外人员交流交往，确保出入境秩序平稳有序、口岸边境安全稳定。