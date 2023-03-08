台湾地方民意代表女性参政比例创20年新高

经过2022年台湾九合一地方公职人员选举后，台湾新一届地方民意代表女性参政比例创20年来新高。

据台湾《联合报》报道，台湾内政部星期三（3月8日）公布数据指出，新一届女性当选直辖市议员比例分别为39.79%、县市议员36.02%、乡镇市区民代表26.15%，皆创下近20年来新高，较上届分别提升4%、3.88%及1.29%，显示女性参政实力持续增长。

台湾内政部说明，观察台湾近20年女性地方民意代表参政情形，无论是参选比例或是当选比例，皆有持续且稳步提升的趋势。统计2002年至2022年共六届女性地方民意代表参选比例，直辖市议员从20年前的21.59%提升到35.14%；县（市）议员从22.07%提升到29.99%；乡（镇、市）民代表及直辖市山地原住民区民代表则从18.25%提升到到24.11%。

此外，女性的当选比例，直辖市议员也从20年前的28.13%提升到39.79%；县（市）议员从22.07%提升到36.02%；乡（镇、市）民代表及直辖市山地原住民区民代表，则从19.68%提升到26.15%。

内政部说，妇女当选名额保障制度在台湾民主发展的进程中，提供女性参政机会，为进一步促进性别平等参政，世界各国保障性别参政的制度措施，是否有台湾可借镜之处，值得深入探讨。

另外，3月8日是国际妇女节。台湾总统蔡英文以录影方式为卫福部“庆祝国际妇女节系列活动”致词。她说，过去两年多来，台湾女性的劳动参与率及参与公、私部门决策层级的比例都持续成长，期盼台湾每一个阶段的女性，不论是想要就业、创业、进入婚姻、养育孩子，都能够追求自己想要的生活，也能为自己的选择感到骄傲。

