台湾不开放专长替代役 立委忧影响运动员生涯

台湾义务役役期将恢复为一年，届时将不再开放专长、研发替代役申请。有立委担心，一些运动员的职业生涯会受影响。

据联合新闻网报道，台立法院教育委员会星期三（3月8日）邀请教育部长潘文忠业务报告并备质询。立委庄瑞雄说，义务役即将恢复一年，但台湾职篮、职棒很多应届毕业生，多是在毕业前参与职业选秀，毕业后可以衔接当选手，若恢复一年兵役，有可能让毕业生跟球队签约后，还要等球员服役，这些球员形同“空白一年”无法训练，对职业生涯有很大影响。

庄瑞雄说，近期曾邀集相关单位就此议题召开座谈会，讨论重启国训中心棒球队、篮球队可能性，但基于公平性、一致性，现在没有成立国训队的空间。除了讲求一致性，仍应该考量选手生涯规划，避免优秀球员的训练出现空窗期。

庄瑞雄建议，应建立相关指引，让企业球队、职业联盟参考，例如当球员正在服兵役时，“留职但不停薪”。

潘文忠回应说，兵役恢复一年后，替代役将严谨认定，对体育运动专长人员产生影响。对于选手未来如何发展，不管是运动强度或球队揽才，会再滚动式讨论，尽早研议。

台湾总统蔡英文于去年12月27日宣布“强化全民国防兵力结构调整方案”，自2024年起，2005年1月1日以后出生的役男，义务役期由四个月恢复为一年，并将研议大学弹性修业制度。