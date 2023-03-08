中国一些学生据报借助ChatGPT完成作业

人工智能聊天机器人ChatGPT的出现引发全世界关注，一些中国学生也通过VPN“翻墙”求助于ChatGPT，帮助他们省下写作业的时间或提高他们的语言能力。

据法新社星期三（3月8日）报道，十几名接受访问的学生表示，他们会借助ChatGPT完成作业，包括解决科学和数学问题、或生成计算机代码。

就读于天津一所小学的11岁埃斯特（人名译名）说，她以前每天都要花四至五个小时来完成作业。直到她完成所有作业前，她母亲会熬夜监督，两人还经常为此吵架。

她续称，如今，在ChatGPT的帮助下，她完成作业所花费的时间减少了一半。她的妹妹妮可现在也会用ChatGPT来学习英语。

埃斯特强调，她并没有让ChatGPT替她写作业。她举例称，最近的一份作业是要写一篇中国科幻作家刘慈欣的小说《擎天》的阅读报告，但她每星期的日程表都被钢琴、游泳、国际象棋和艺术体操塞满，根本没有时间阅读这本小说。因此，她才让ChatGPT将小说的于主要人物和摘要的段落截取出来，以此来写报告。

在中国，民众无法使用国内网络登录ChatGPT网页。因此，他们会使用虚拟专用网络（VPN）或外国电话号码绕过限制登录ChatGPT网页。

中国官方担忧，ChatGPT所给出的答案没有经过审核，这款软件可能会成为外国政府的政治宣传工具。中国媒体上月报道，包括腾讯和蚂蚁集团在内的主要科技公司已被要求不要向用户提供ChatGPT的服务。