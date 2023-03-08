朱立伦：国民党2024选举提名秉持公正立场 没有个人考量

台湾在野的国民党主席朱立伦宣布，2024年国民党总统、立委提名作业正式启动。他强调，国民党提名程序将秉持公平公正的立场，也不会有个人考量。

据台湾《上报》报道，国民党星期三（3月8日）下午召开中常会，朱立伦首先针对国民党南投立委补选吞下败战再度道歉，表示这场败仗的责任都由党主席来负，且必须由他来负，这是他身为党主席必须要负起的责任。朱立伦强调，所有党内的责难都到他那里为止，不要再把矛头指向任何一位同志。

“这场选战，除了林明溱、南投县长许淑华和许多党内同志都很辛苦之外，我也要特别谢谢蓝营的各县市长、立委跟中常委们，大家不辞辛劳、全力以赴地到南投辅选。”朱立伦说，选战输了国民党会深刻检讨，组发会也已经提出检讨报告，一定会好好反省。

随后朱立伦话锋一转谈及2024大选，他说，现在全民最瞩目的就是2024年国民党要重返执政，面对2024选战，国民党不躁进也绝不拖延，必须从今天开始所有提名相关作业跟努力，“党中央的立场一定是秉持公平、公正，不可以也不会有任何偏失，请大家不要相信任何谣言，更不可以散布任何谣言。”

朱立伦高喊称，他作为党主席、总教练，坚持无私无我、没有个人考量，一定要提最好的选手、候选人，让2024大选总统跟立委都能胜选，这是国民党的决心跟态度，要团结党内跟一切可以团结的力量，“我要再次强调，光靠国民党是赢不了2024的！”

朱立伦说，从今天起，他和国民党副主席、秘书长及党务干部，会号召所有支持者团结在一起，他也会去咨询各个蓝营执政县市长、立委、中常委、党内先进和意见领袖，汇集共同意见，团结所有非绿的力量，共同努力迎向胜选。

他还说，今天中常会除了检讨和反省南投立委没胜选的原因之外，也会讨论2024总统跟立委选举该怎么做，所有时程从今天开始。他也再度呼吁，所有谣言、不实的传言都应到今天为止，党内要团结共同面对未来的挑战。