继颜宁后又有科研人才离美返中 陈雪梅将掌北京大学生科学院

美国国家科学院院士、加州大学河滨分校特聘教授陈雪梅已全职回国，担任北京大学生命科学学院院长。

此前，著名结构生物学家、美国国家科学院外籍院士颜宁在去年11月1日宣布，即将从普林斯顿大学辞职，回中国协助创建深圳医学科学院。

据《极目新闻》星期三（3月8日）报道，陈雪梅对中国生命科学的发展非常乐观，认为中国国内的硬体条件甚至比外国还好。

她认为，中国生命科学近些年发展很快，发表科研论文的数量越来越多，品质越来越好，中国科学家在世界上的地位也有所提升。

不过，陈雪梅对中国有的实验室规模比较庞大有些担心，“我回来看到三四十人的一个实验室觉得很吃惊，担心这么大的规模如何培养好人才，导师怎么指导博士后和研究生。”

她说：“在美国实验室规模一般都不是很大，导师是直接指导博士后和博士生的。我的实验室15个人我已经觉得很大了，一个人的精力是有限的。”

公开资料显示，陈雪梅生于哈尔滨，1988年毕业于北京大学生物系，获学士学位；1995年毕业于美国康乃尔大学（Cornell University）生物化学专业，获博士学位。2013年，她当选美国国家科学院（NAS）院士，这一荣誉旨在表彰她在microRNA的调控机制方面的研究，为探索生命奥秘所作的贡献。