中国官媒：习近平的话让民企和企业家吃下安心丸

在中共总书记习近平说始终把民营企业和民营企业家当作自己人后，中国官媒发表评论称，习近平的话释放出鼓励支持民营经济发展的强烈信号，让民企和企业家吃下安心丸、安心谋发展。

人民网评微信公号3月8日发表署名鞠东台的评论文章，题为《让民营企业和民营企业家吃下安心丸》。

文章称，支持民营企业发展是中共中央的一贯方针。任何否定、怀疑、动摇民营经济的言论和观点都是错误的，不符合党的大政方针，不符合经济运行规律，不符合现实发展需要。在这一点上，要头脑特别清醒、立场十分坚定，对各种杂音、噪音不要听更不要信。

文章写道，各地区各部门要在民营企业遇到困难的时候给予支持，在民营企业遇到困惑的时候给予指导。只要坚持基本经济制度，落实好党和国家方针政策，民营经济就一定能够实现更大发展。

文章称，不断为民营经济营造更好发展环境，帮助民营经济解决发展中的困难，保持战略定力、坚定必胜信心，民营经济就一定能走向更加广阔的舞台，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步作出新的更大贡献。

习近平星期一（3月6日）下午参加全国政协会议民建、工商联界委员联组会时说，民营经济是中共长期执政的重要力量，“我们始终把民营企业和民营企业家当作自己人”。这是继去年12月中央经济工作会议后，习近平再次公开力挺民企。

习近平强调，要破除制约民企公平参与市场竞争的制度障碍，依法维护民企产权和企业家权益，从制度和法律上把对国企、民企平等对待的要求落下来，鼓励和支持民营经济和民营企业发展壮大，提振市场预期和信心。