宜家禁止顾客在仓库拍照 获网民支持

中国宜家的仓库区域一直是不少民众“打卡”、网红带货拍照的热门地点。近日，有网友发现宜家大仓库区域不再允许拍照。上海宜家回应称，若影响其他客户体验将制止。不少网民对此规定表示支持。

据新闻晨报星期三（3月8日）报道，有网民在社交媒体上分享自己在宜家仓库拍的照片并配上文案“今天才知道！宜家大仓库不让拍照片了”。宜家大仓库区域不允许拍照的词条随后登上热搜。

上海宜家某店客服回应称，如果只是拿出手机随意拍两张是无所谓的。

客服补充道：“但是有的人，一些网店的人他们会拿着自己的箱子，服装来拍，影响到了其他客户的体验，在我们没法判断顾客进来是否会影响到他人的情况下，我们一般是不允许拍照的。”

不少网民对宜家的做法表示支持，评论道：“商家做得没毛病”“不是一天两天了，早就该制止了”“我支持商家”“支持，看着就烦人”。

据每日经济新闻报道，有不少博主在社交媒体上晒出了宜家拍照“攻略”、构图技巧等。

据极目新闻，有网民说在宜家碰到好几次拍照的情况，拍摄的人会在仓库的货架旁边拍照，摆各种姿势，坐着、躺着、趴着。有人甚至在仓库专门围着一个区域，供自己拍照，不让他人进入，导致顾客十多分钟没办法提货。

去年网上也曾出现过网民在上海宜家储物柜区域拍照被保安阻止的讨论。

据澎湃新闻此前报道，一名宜家保安说，每次开柜前和取物都需要输入密码，如果旁边有顾客自拍或录像，可能会拍到存取密码，存储的物品可能会被盗。