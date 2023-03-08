美团创始人王兴据报出任AI公司董事

在官方近期释放多项利好民营企业的消息后，中国外卖平台巨头美团创始人王兴据报将加入美团联合创始人王慧文设立的新公司。这家公司主攻人工智慧（AI）领域。

综合《每日经济新闻》、《上海证券报》、财经网报道，王兴星期三（3月8日）在微信朋友圈发文透露，自己将以个人身份参与王慧文创业公司“光年之外”的A轮投资，并出任董事。

报道也转述王兴的贴文称：“AI大模型让我既兴奋于即将创造出来的巨大生产力，又忧虑它未来对整个世界的冲击。老王（王慧文）和我在创业路上同行近二十年，既然他决心拥抱这次大浪潮，那我必须支持。”

王慧文与王兴是北京清华大学读书时的上下铺同学，近二十年间，两人数度携手创业，联手打造出了校内网、美团等多个成功案例。

王慧文2020年宣布从美团退休。报道称，此后“王慧文何时再创业”一直是中国互联网圈的热门话题。

今年2月，王慧文宣布进入AI领域，成立北京光年之外科技有限公司，出资5000万美元（下同，约6772万新元），估值2亿美元，自有资金占股25%。王慧文曾在社交平台说，“要打造中国OpenAI”。

美国人工智慧研究实验室OpenAI去年11月推出AI聊天机器人ChatGPT后，迅速在全球打开知名度，并在今年1月获得美国科技巨头微软注资100亿美元。

据路透社报道，OpenAI尚未向中国用户开放ChatGPT，但该应用在中国引起了巨大兴趣，中国多家公司已争相将ChatGPT的技术整合到自身产品中，或推出类似软件服务。