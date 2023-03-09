中国动物园协会：已完成旅美大熊猫“丫丫”回国审批

中国动物园协会称，旅美大熊猫“丫丫”返回中国的审批已完成，将由北京动物园接回中国照料。

据每日经济新闻报道，中国动物园协会网站星期三（3月8日）发布通报称，为保障在美国孟菲斯动物园的大熊猫“丫丫”健康状况，按照国家有关主管部门要求，中国动物园协会已安排专家在孟菲斯动物园协助照料“丫丫”。

通报称，北京动物园将派出兽医和饲养员于下周抵美，熟悉大熊猫“丫丫”的饲养情况，实地与孟菲斯动物园共同做好大熊猫“丫丫”的饲养、护理并护送“丫丫”回国。

通报也称，中美双方一直在积极商洽加快办理大熊猫“丫丫”回国相关手续的方式和途径，争取早日将“丫丫”接返回国。目前，中方已经完成了所有审批事项。

今年2月，孟菲斯动物园宣布25岁的大熊猫“乐乐”于美国当地时间2月1日早晨被发现死亡。大熊猫“丫丫”则被发现有大面积皮肤病，还疑似营养不良、拉肚子，引起中国网民的关注和抗议。

另据海报新闻报道，有网民近日前往北京动物园，得知丫丫返回中国后将会和大熊猫萌兰做邻居。据了解，熊猫萌兰十分活泼外向，甚至会爬墙拆掉监控和工作人员斗智斗勇。

在相关的微博热搜词条内，网民热情地评论道“萌兰好好接待新朋友”、“萌兰这个捣蛋鬼肯定会治愈丫丫的不开心”等。

“丫丫”2000年8月出生于北京动物园，今年23岁。2003年4月，作为中美共同保护和研究大熊猫计划的一部分，来自上海动物园的雄性大熊猫“乐乐”和来自北京动物园的雌性大熊猫“丫丫”乘坐飞机抵达孟菲斯。

这两只旅美大熊猫的第一次租借合约在2013年到期，随后园方续约10年，直到2023年。美国孟菲斯动物园在2022年12月宣布，将把“丫丫”和“乐乐”归还中国，结束20年的租借期。