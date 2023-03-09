美国务院：蔡英文过境美国符合长年政策

台湾总统蔡英文拟4月访美与美国众议院议长麦卡锡会面，麦卡锡也确认计划在今年内于美国与蔡英文会面，美国国务院发言人对此回应称，台湾高层官员过境美国行之有年，所有程序都符合美国一中政策。

英国《金融时报》和路透社星期一（3月6日）引述各自的消息报道，蔡英文将在4月初过境访美，在加利福尼亚州与麦卡锡会面，并走访纽约。报道也称，蔡政府团队说服麦卡锡将访台计划改为在加州会见，以免激怒中国大陆。

另据彭博社报道，麦卡锡星期二（7日）晚上向媒体证实此事，而且他也不排除迟些时候访问台湾的可能性。

美国务院发言人普莱斯在当地时间星期三（8日）的新闻简报会上，被问及蔡英文将与麦卡锡会晤一事时说，麦卡锡行程的相关问题不应由国务院替他回应。

至于蔡英文过境美国，普莱斯重申，台湾高层官员过境符合美国长期遵行的一中政策，以及与台湾的非官方和强健关系。

普莱斯说，蔡英文过去七年已经过境美国六次，对于一中政策不会产生任何变化，也都维持在《台湾关系法》、《美中联合公报》和《对台六项保证》等框架之下。

普莱斯强调，台湾高层官员在美国活动不是什么新鲜事，也不构成什么突破，完全符合美方一中政策下所要求的维持现状。

中国大陆外交部发言人毛宁星期三在例行记者会上说，中国“严重关切蔡英文过境美国的计划”，已向美方提出严正交涉，要求澄清。

针对中国外长秦刚日前批评华府，一边要求中国不向俄罗斯提供武器，一边却长期违反“八一七”公报向台湾售武，普莱斯说，美国在做的是强化、捍卫与维护现状，这个现状是过去数十年来台海与更广阔区域和平与安全的核心。