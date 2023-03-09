加拿大称不会强迫中国国企分拆在加国三大矿企股权

加拿大自然能源部长威尔金森说，不会强迫中国国有企业分拆在加拿大三大矿业公司的股权，并称此举将制造政策的不确定。

据路透社星期四（3月9日）报道，经过国家安全审核后，加拿大去年11月要求三家中国公司出售在多伦多上市的锂勘探公司的股权，引发矿业批评，对在加拿大矿业其他中国投资的未来提出质疑。

加拿大自然能源部长威尔金森（Jonathan Wilkinson）星期二（7日）在出席于多伦多举行的加拿大探矿者和开发商协会会议时说：“如果你开始回看过往投资，将就一项投资是否确实为投资，制造出各种不确定。”

加拿大三大矿业公司泰克能源有限公司（Teck Resources）、艾芬豪矿业公司（Ivanhoe Mines Limited）和第一量子矿业有限公司（First Quantum Minerals Limited），均以中国国企为他们的最大单一股东。

这是加拿大政府首次澄清中国在上述三家加拿大矿业公司日后的投资情况。

根据路孚特（Refinitiv）数据，隶属中国国务院的中国投资有限责任公司拥有泰克能源有限公司10.3%股权，中国国企中信金属集团拥有艾芬豪矿业公司26%股权，中国最大的铜制造商江西铜业集团有限公司则持有第一量子矿业有限公司18.3%股权。

加拿大政府去年的举动，令国内为筹措资金开发关键金属的小型矿业公司感到担忧。

威尔金森补充说，加拿大依旧关切中国国企通过长期承购协议“掌控”加拿大管业公司。根据协议，买家可以特定价格获得金属的长期独家购买权。

加拿大及其盟友正尝试与中国脱钩，以令他们的电池金属供应链多元化。

今年春天，加拿大将推出改革版的投资条例，拒绝或对加拿大构成国家安全威胁的外国投资设定条件。

威尔金森澄清，加拿大将持续与中国进行经贸活动，并说：“加拿大当然会继续跟中国经商，当中或将涉及关键矿物的贸易。”