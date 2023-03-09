FBI局长：中国或通过TikTok掌控美用户数据

美国联邦调查局（FBI）局长指中国可能利用TikTok掌控数百万美国用户的数据。

据路透社报道，联邦调查局局长克里斯托弗·雷（Christopher Wray）星期三（3月8日）在参议院听证会上说，中国政府可能使用TikTok控制数百万台设备的软件，并针对美国人，推广能在台湾或其他问题的看法上产生分歧的论述。

针对中国可能向用户提供错误信息的疑虑，克里斯托弗·雷说：“是的，我要特别指出这最后一点，我们不确定如果它真的发生，我们是否能观察到发生时的多个外在迹象。”

他也说：“这是一个最终在中国政府控制范围内的工具——对我来说，它发出（screams out）在国家安全层面的顾虑。”

多名参议员早前提出立法赋予美国政府新权力，在TikTok和其他外国科技构成国家安全威胁时，禁止这些科技。这个提议获得白宫的支持。

美国国家情报总监海恩斯（Avril Haines）、中央情报局局长伯恩斯（William Burns），以及国家安全局局长仲宗根等其他美国高级情报官员，也在听证会上认为， TikTok对美国国家安全构成威胁。

仲宗根星期二（7日）在参议院作证时对 TikTok 的数据收集和促进广泛影响力行动的潜力表示担忧。