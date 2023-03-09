台湾海军陆战队接连发生两起枪械丢失事件，一把手枪被掉包成模型枪，另外还遗失两个步枪组件。

综合联合新闻网和自由时报报道，海军教育训练暨准则发展指挥部星期三（3月8日）说，所属龙泉新兵训练中心实施动员装备先期整备检查时，发现一把“点45手枪”机件有异，经专业鉴定判为模型枪。

另外，陆战九九旅实施械弹检查时，发现短少T91步枪“枪机”两件。

指挥部说，以上两起事件都已成立专案小组，并主动移送司法单位侦办，海军陆战队也将全面实施械弹清点。

对于上述两起事件，民进党立委王定宇星期四说，这样的错误不能纵容，他要求国防部彻查清楚，严惩相关人员，并尽快把遗失枪支找回来，同时检讨军队枪支管理漏洞。

政治大学政战学院政治系兼任教师、淡江大学战略所兼任副教授谢奕旭认为，台军接连出现军纪事件，最主要的问题是监察人力不足，自监察体系从政战体系拆分出来后，监察工作便不属于营连辅导长的本业，但受实务影响，营连辅导长仍要顾及监察工作，分身乏术。

谢奕旭说，过去旅级政战单位都设有办公室，营级辅导长也有数位政战士官，但体系拆分后，都要依靠营连辅导长自力更生，军纪案件发生时，只能被动接案，要主动监理已是心有余而力不足，在面对高级军官舞弊时，往往是后知后觉。