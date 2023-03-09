香港拟降低海外护士注册门槛 缓解医护不足问题

香港政府建议修例增加非香港本地护士来港途径，并降低注册门槛，缓解医护人员人手不足的问题。同时，港府也计划要求香港本地牙科毕业生正式注册前，须在公营或指定机构实习一年。

综合网媒“香港01”和《星岛日报》报道，香港医务卫生局星期三（3月8日）向立法会提交文件，建议开设三个新途径，包括特别注册、有限度注册和暂时注册方式，引入非本地培训护士。

据目前的《护士注册条例》，海外护士须通过管理局举办的执业考试才可以获得牌照。新注册的非香港本地培训护士人数在2018至2022年之间维持在低水平，每年只有两到25名不等。

增设特别注册护士途径方面，香港医卫局建议，非香港培训护士若以特别注册在指明机构全职受雇一定年期，并获雇主机构确认服务期间表现令人满意及称职，便有资格在香港正式注册，无须参加执业考试。

关于有限度注册护士安排，医卫局计划，获管理局认可的护士训练学校、获发牌照的院舍、附表护养院，及社署署长指明的其他社会服务单位等主要场所执业聘请的护士，可到港工作。

针对引入暂时注册护士，当局建议，允许来自其他司法管辖区的护士在香港进行短期学术交流和临床示范，只有临床教学或研究工作有关的工作性质须获管理局信纳。

除此之外，医卫局也将撤销政府全职雇用的护士可豁免注册，以及成为及训练成为注册护士的最低年龄要求。

香港特首李家超去年在任内首份施政报告提到，为确保公营医疗系统医护人员人手充足，港府拟引入符合资格非本地培训牙医及护士，与早前引入海外医生的做法相同。

另外，为缓解公营系统牙医不足的问题，香港政府建议增设途径引入非本地培训牙医，其中以有限度注册或特别注册方式来港的牙医，在指定机构服务满五年，表现令人满意，可免试或只需参与临床试，就可正式注册。

香港政府也计划要求香港本地牙科毕业生先在公营或指定机构实习一年，才能正式注册。同时，也要求本地培训的非专科牙医，须在公营或指定机构服务一定年期，暂定建议为两年。

牙医学会会长王志伟星期四在商台节目说，公营牙科人手不足，政府有充分理由提出方案，但牙科学生在六年课程内，已有长时间实习，新方案可能会令牙科生感到忧虑和忐忑。

王志伟认为政府可考虑允许学生在课程期间到公营机构实习，既可纾缓人手不足，也可让学生汲取不同经验。