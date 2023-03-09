澳洲星期六起取消中国入境旅客行前检测要求

澳大利亚卫生部宣布，将从星期六（3月11日）起，取消对中国入境旅客出发前的冠病检测要求。

据澳洲卫生部官网星期四（3月9日）发布的新闻稿，澳洲卫生部长巴特勒（Mark Butler）说，根据中国提供的数据，以及配合现行国际防疫措施，澳洲政府决定，从3月11日零时起解除对来自中国、香港和澳门入境旅客的出发前冠病检测要求。

中国去年12月宣布逐步解除防疫措施，标志着动态清零政策走入历史。中国冠病疫情随之出现反弹，包括澳洲在内的不少国家跟着收紧防疫措施。

根据新闻稿，澳洲从今年1月5日起，要求中国入境旅客接受出发前冠病检测。澳洲政府密切留意中国疫情和流行病学数据。报告显示，中国确诊病例数、住院人数和死亡病例在12月底至1月初达到顶峰。中国也持续提供有关数据，至今未发现任何新的变异毒株。

包括美国、韩国、日本、法国和意大利在内等国家，当中有些已宣布取消对中国入境旅客行前冠病检测要求，有些则表示将解除这项要求。

另据路透社报道，美国疾病预防与控制中心星期三（8日）证实，美国计划取消对中国入境旅客实施的强制冠病检测。

《华盛顿邮报》引述三名美国官员报道称，美国政府最快在星期五（10日）放宽对中国入境旅客实施冠病检测的要求。报道称，美国国家安全和卫生官员星期二（7日）就上述决定达成共识，并预计在正式对外宣布前，将这项决定知会美国航空公司和中国外交官。

综合路透社和韩联社报道，韩国政府星期三决定，将从3月11日起解除针对自华入境人员的行前检查和填写检疫信息输入系统（Q-CODE）义务。

据日本TBS新闻网星期一（2月27日）报道，日本政府决定从3月1日起，放宽对来自中国的旅客入境措施。来自中国的旅客必须出示检测阴性证明，并在入境时接受检查，3月1日零时起入境检查改为随机抽查。来自澳门和香港的旅客将不再需要接受检测或提供检测阴性证明。