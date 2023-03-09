港媒：国台办主任宋涛2月与高雄绿营里长会面

香港媒体报道，中国大陆国台办主任宋涛曾于2月下旬，在北京与到访的高雄蓝绿里长一行会面。

香港01星期三（3月8日）报道，这个“台湾高雄里长暨基层社团参访团”受到北京当地社区邀请前往北京。他们兵分两路，分别在北京西城区和丰台区参访。

西城分团36人由高雄凤山区诚义里国民党籍里长刘启芳带队，2月23日抵京。丰台分团15人则由高雄三民区十美里民进党籍里长蔡灯能率领，2月25日抵京。

据报道，这是2023年开年以来、宋涛出掌国台办主任以来、大陆疫情防控调整为乙类乙管以来的首个台湾基层社团访陆团。

报道称，行程的重头戏是在2月27日举行的京台社区发展交流会，宋涛出席了这场活动。

新华社当时报道，宋涛在会上说，实现两岸交流往来正常化，是两岸民众共同的期待，并强调坚持一个中国原则，两岸关系就能和平发展，台湾民众就能受益。中新网则报道，参访团是疫情防控进入新阶段后，首个台湾民众赴京参访团。

台湾联合新闻网报道，陆委会上星期四（2日）回应时说，台湾民众从事两岸交流应遵循政府政策与相关规范，避免在中国大陆设置的政治前提与框架下进行，并恪守对等尊严原则，共同维护台湾最大利益。

香港01认为，宋涛的会见让这一群台湾基层社区工作者踏上北京的意义截然不同，特殊之处在于西城分团团长刘启芳乃国民党党籍，在当地拥有四届里长资历，身兼高雄市里长主席联谊总会总主席，人脉跨足蓝绿各阵营。

香港01也说，丰台分团团长蔡灯能还是民进党党籍，代表绿营基层动员的最末梢神经。此外，高雄市在台湾政治版图上属于深绿选区，民进党在高雄执政长达20余年。

报道称，宋涛履职国台办之后，北京主导两岸民间交流的力道和范围可说是只增不减。深绿选区基层与北京涉台主官相见，或许只是台海浪潮的其中一道水花，却是充满预示且不容小觑的一个起点。