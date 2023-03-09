西安发布流感大流行应急预案 必要时停工停课

甲型流感病毒（简称“甲流”）近期在中国流行，陕西省西安市印发流感大流行应急预案，其中提到“必要时停业、停工、停市、停课”的管控措施。

据每日经济新闻报道，西安市星期三（3月8日）在市政府官网上印发《西安市流感大流行应急预案》，加强对流感大流行的应对准备，指导和规范流感大流行的应急处置等工作。

通知介绍，应急响应阶段分为四个级别。Ⅱ级响应提出，适时采取“临时社会面管控”措施，必要时，在疫情暴发和流行地区依法采取停工、停业、停市、停课，限制或者停止使用有关公共场所，限制或禁止开展人群聚集活动及可能导致危害扩大的生产经营活动等措施。

Ⅰ级响应则提出，“根据流感大流行在我市的波及范围及严重程度，实施疫区封锁、交通检疫、停产、停业等措施。依法制定旅游限制措施，加强流动人口管理，劝阻群众非必要的出行。”

预案发布后引起舆论反弹，有网民认为“没必要停工停产，生病就看医生”、“负责的态度是好的，但过度防控就是造成恐慌了”，还有人担忧疫情封控是不是又要卷土重来？

不过，也有网民认为，政府做应急预案很正常，何况也只是预案，无须惊慌。

中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友星期二（7日）在微博发文指出，当前正处在冬春季节交替时节，是呼吸道传染病的高发时期。中国近期出现流感流行，且呈现上升态势。

据中国疾病预防控制中心在全国设立的哨点医院监测数据显示，流感样 （主要指标是体温在38℃以上，伴咳嗽或咽痛之一）病例中，流感病毒检测阳性率在近几周明显上升，从1月30日-2月5日那周的0.7%上升到2月6至12日那周的4.1%，到2月13至19日那周的14.3%，再到2月20至26日那周的25.1%。

据了解，这种流行态势预计还要持续数周。与冠病流行前的同期流感疫情相比，中国当前的流感疫情仍处于往年季节性流感流行水平。