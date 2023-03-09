中国代表：美国等应归还阿富汗央行资产

联合国安理会当地时间星期三（3月8日）就阿富汗问题举行会议。中国常驻联合国副代表耿爽在发言中说，美国等有关国家应立即将阿富汗央行的资产归还给阿富汗人民。

据中国常驻联合国官网发布的新闻稿，耿爽指出，单边制裁严重破坏阿富汗的经济基础，使当地人道局势雪上加霜，成为当地妇女儿童生存发展的沉重枷锁，必须立即予以解除。

耿爽说，阿富汗70亿美元（94亿新元）的海外资产属于阿富汗人民，理应用于阿富汗人民。上个月，美国纽约南区联邦地区法院裁定美方无权挪用阿富汗的海外资产。这再次表明，冻结阿富汗资产的做法于理不合，于法无据。美国等有关国家应立即将阿富汗央行的资产归还给阿富汗人民，让阿富汗的妇女儿童从中受益，不应再以各种理由变相拖延。

耿爽在发言中指出，联合国秘书长报告显示，阿富汗人道形势仍在不断恶化，无数妇女儿童吃不上饭，穿不暖衣，甚至连生存都成了问题。今年将有2830万阿富汗人需要人道援助，占该国人口的三分之二。近日有消息称，发达捐助国正在考虑削减对阿富汗的国际援助，这一动向令人担忧。当前形势下，发达捐助国应保持人道援助力度，探索更直接有效的援助方式，确保资源实实在在地用在阿富汗人民特别是妇女女童身上。

耿爽呼吁，保障阿富汗妇女的权益，指她们是阿富汗社会中的弱势群体，是连年战乱和动荡不安的最大受害者，亟需国际社会关心帮助。

他说，阿富汗女性渴望拥有和平安宁的国土，拥有充满希望的未来。她们应该有机融入阿富汗经济社会生活，成为国家和平重建进程中的重要力量和主要受益者。她们的权益应该在此过程中得到有效保障。