台行政院长：希望在恢复航点基础上增加两岸良性互动

台湾官方公布，行政院长陈建仁指示相关部门和机构，就恢复两岸空运客运航点各层面交流进行评估及规划，并希望在恢复航点基础上，逐步增加双方善意和良性互动。

综合台湾联合新闻网和《自由时报》报道，行政院代理发言人罗秉成星期四（3月9日）在记者会上公布，大陆委员会将在下午4时说明关于恢复两岸空运客运航点的完整内容及细节。

据罗秉成转述，陈建仁在行政院会上说，台湾陆续放宽对岸人员入境限制，并逐步放宽小三通运作，在疫情进一步趋缓下，已指示陆委会、交通部、卫生福利部就恢复两岸各层面交流进行评估及规划。

陈建仁认为，除了疫情因素，两岸空运航点恢复也涉及诸多层面，并说陆委会提出恢复两岸空运客运航点规划时，已综合各方面的考量，尽量将中国大陆提出的恢复航点建议纳入，也称这展现台湾的最大善意。

陈建仁希望在此恢复航点基础上，逐步增加双方善意和良性互动，并说恢复两岸空运客运航点的最重要考量仍须回归民众需求，提供台商、台生往返两岸便利，减少舟车劳顿之苦，节省旅运与营商成本，照顾生活交流所需。

罗秉成说，陈建仁指示相关机关务必做好各项执行安排，让相关计划尽快顺利实施，并指示陆委会、交通部、卫福部尽速对外宣布相关完整内容及细节。