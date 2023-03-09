消息：台积电新人单月加班近150小时弃年薪200万新台币

台湾晶圆代工龙头台积电薪水羡煞许多人，去年平均年薪高达317.5万新台币（下同，13.96万新元），但有网民指出，硕士毕业生到台积电上班年薪200万新台币起跳，新人离职率却很高，因为单月加班时数近150小时。

据中时新闻网星期四（3月9日）报道，有网民在PTT发文指出，硕士毕业生到台积电上班，年薪直接从200万元起跳，但台积电离职率好像还是蛮高，去年全体员工平均离职率为6.8%，新进员工的离职率更高达17.6%，让他感到不解，为什么薪水这么高，还有人离职？

贴文一出许多人回应称要在台积电工作，根本是“钱跟命选一个”。也有不少人称，高压高工时是离职率高的最重要原因，“认识的人在里面一个月加班时数快150小时”、“待过的人说有学长在台积电36岁看起来像50岁，他那时新人在第一年后有三分之一离职，离开时同梯只剩他”、“责任制、压力，放假公用手机一响就回厂”、“朝7晚11的大有人在，我遇过最猛的，朝7朝1才回宿舍”。

不过，台积电薪资福利好，仍是不少科技人心目中的理想企业，台积电日前公布去年员工平均年薪，归属母公司净利达1.01兆新台币，员工薪资跟着水涨船高，去年平均年薪突破300万新台币关卡，达317.5万新台币，年增71.2万新台币，增幅约28.91%。