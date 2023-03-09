台湾云林县议长等六人涉绿能弊案被声押

台湾云林地检署侦办达德集团涉嫌行贿案，星期三（3月8日）晚上兵分多路搜索云林县议会、议长沈宗隆及议员王又民、许留宾、黄文祥及达德公司等人住家、办公室等21处，约谈沈宗隆等27人，许留宾、黄文祥等人讯后星期四（9日）交保，沈宗隆、王又民及一名达德高阶主管、一名下包商、两名议员助理等六人向法院声请羁押。

综合台湾《自由时报》《联合报》报道，云林地检署指出，达德集团在2020年间准备在云林县内设立风机发电，因地方人士、议会部分议员反对，向县政府申请相关公文、建照、使照时也不如预期顺利，该集团为排除上开困难，寻求国民党籍议长沈宗隆、议员王又民、无党籍议员黄文祥及许留宾的支持，透过下包厂商、白手套，以工程款夹带贿款方式，交付、收受共计2600余万新台币（114万新元）。

检方指出，沈宗隆及三位议员涉嫌协助达德集团取得相关公文，利用对县政府质询、监督之权力，施压县府官员，甚至修改自治条例法规以期能顺利为达德集团取得相关建造、使照。

云林地检署检察官萧仕庸、施家荣、蔡少勋星期三指挥彰化调查站、云林县调查站及廉政署中部地区调查组，星期三同步搜索达德集团及其下包商、云林县议会及沈宗隆等四人住处、服务处共21处，查扣手机、现金、簿册及相关资料及约谈沈宗隆等27人。

检方指出，讯后依违反贪污治罪条例、商业会计法等重大罪嫌，许留宾、黄文祥及达德集团王姓董事长等五人，以100万至15万新台币不等交保候传；沈宗隆、王又民及一名达德高阶主管、一名下包商、两名议员助理等六人向法院声请羁押。

云林地检署检察长张春晖重申，绿能建设是台湾既定的核心能源政策，呼吁相关立法机关、行政部门应依法行政，民间绿能投资业者也应循合法管道进行投资建设，若事涉不法，云林地检署及司法调查机关必将严加查办，维护法治社会及经济发展秩序。