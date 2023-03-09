富士康回应裁员拆生产线转移印度：深圳园区运转正常

台湾鸿海集团旗下的深圳富士康厂区近日被网民爆料正进行裁员，并拆除多条流水线设备，将转移到印度。富士康负责人对此回应称，这是不实消息，目前深圳园区运转正常。

据界面新闻星期三（3月8日）报道，针对网传深圳富士康通知劳务中介清退临时工、鼓励正式工请假，并正拆除流水线设备（生产线设备），富士康公司相关负责人说：“（此为）不实消息，目前深圳园区运转正常。”

春节过后，中国频传工厂订单大减，富士康在内多家大厂停止招工把生产线移到海外，致使中国劳工面临薪酬减、求职难。

综合21ic电子网、蓝猫情感等中国自媒体报道，近日快手、抖音等短影音平台陆续有多名网民发布影片称，位于深圳的富士康正在拆除生产线，已经拆了八条，很多仲介也收到裁员通知，富士康告诉他们不要再招聘临时工，鼓励正式员工请假，因为生产线要转移到印度。

影片截图显示，富士康厂区的大量生产设备被搬出装车，还有很多印度人现身深圳富士康观澜科技园，可能是过来进行学习考察。

此前，多名中国网民在社交媒体发文称，深圳富士康过年后招临时工，时薪只有18元人民币（3.49新元），是近年来最低，还不包吃住，而且每周就上五天班、每天八小时，完全没得加班，因为名额有限，很多人还是抢着做。

历经2022年郑州富士康员工因疫情大出逃以及暴动事件冲击iPhone手机供应后，苹果公司要求富士康加快将生产线转移到印度、越南等地以分散风险，如今成为进行式。

鸿海科技集团董事长刘扬伟2月27日率团队抵达印度访问，隔天拜会印度总理莫迪。其后又与古吉拉特、安得拉和泰米尔纳德三省的高层代表团会面听取简报，三省代表团邀鸿海前往投资或扩大产能。

华尔街日报星期一（6日）报道，富士康考虑在印度大规模扩张，包括把在当地组装的iPhone数量再增加数百万支，并设立新的生产设施，以寻求在中国之外进一步实现多元化。