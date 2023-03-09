台湾明起恢复10个中国大陆定期航班航点

台湾将从星期五（3月10日）起，恢复广州、南京、武汉等10个中国大陆定期航班航点。

台湾陆委会星期四（9日）在官网新闻稿公布，10个定期航班航点为深圳、广州、南京、重庆、杭州、福州、青岛、武汉、宁波、郑州。

陆委会说，在现行航点持续执行及冠病疫情风险可控下，依商务交流旅运优先、台商密集地区优先、航点区域逐步扩大、双方业者营运量能、航班衡平等原则进行评估。

台湾也公布从星期五起，允许提出与另外13个中国大陆航点有关的包机申请，这些航点为沈阳、无锡、海口、长沙、西安、济南、合肥、南昌、天津、温州、大连、桂林、徐州。陆委会说，这些航点被评估有需求，但尚无条件恢复定期航班，暂规划得申请包机。

中国大陆官方早前公布16个优先恢复的大陆直航航点，并称这些航点是台湾民众“反映较为集中的两岸直航航点”，也呼吁台湾方面恢复两岸直航航点，其中九个为陆委会公布的定期航班航点，哈尔滨没被列为定期航班或包机航点，其余六个为包机航点，青岛则不在中国大陆的优先恢复直航航点名单内。

在陆委会的包机航点方面，天津、温州、济南、桂林、徐州、大连、南昌七个地点并不在大陆的优先恢复直航航点名单内。

台湾联合新闻网报道，冠病疫情爆发前，两岸航空客运共有61个航点，其中中国大陆有51个、台湾有10个。台湾方面自2020年2月10日起限缩后，目前只剩北京、上海、成都、厦门四个中国大陆航点与台湾直航。

陆委会也宣布，在政策上已确定将于清明节前开放“小三通” 客运中转，下星期将公布执行细节及配套作业。