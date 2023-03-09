台陆军司令登岛向马祖士兵没肉吃致歉

台湾马祖莒光乡西莒岛因运补船维修，多天未靠港补给，致使陆军莒光守备大队官兵一度缺乏肉食，以罐头充当副食品。台湾陆军司令徐衍璞上将星期三（3月8日）登岛视导，颁发加菜金，还为肉类食品短缺向当地驻防官兵致歉。

综合台湾中时新闻网和《自由时报》报道，连江县（马祖）莒光乡因民间运补船只故障及海象不佳，导致物资补给中断20余天，不仅当地民众生活受到冲击，驻守当地的莒光守备大队官兵伙食也受影响，西莒地区沙滩更出现“马防部伙房没有肉，肚子饿只能吃罐头泡面”等字句。

台湾马祖防卫指挥部对此说，受限运补与莒光货源有限，肉品厂商供货不稳，致使本月4日、5日肉类供应不足，暂以军用各类罐头替代，其余食材则充足，台军随后以海、空运方式运送冷冻肉品。

台湾国防部长邱国正星期一（6日）于立法院致歉，坦言此事须检讨，在他任内不会再发生。马祖防卫指挥部指挥官陈文星中将、副指挥官马吉瑞少将，也在星期一上午搭乘交通船，亲押肉品至莒光地区。

据《青年日报》星期四（9日）报道，台湾陆军司令徐衍璞上将在政战主任陈育琳中将、总士官长李家纬等人陪同下，视导暨慰勉马祖地区部队，除颁发团体加菜金，肯定每位官兵确保“国家”安全的贡献，并亲自为大家加油、激励士气，期许同仁发挥“同岛一命”精神，坚定“爱国”信念与“保家卫国”决心。

徐衍璞实际走访各连队座谈，对于官兵精神饱满、士气高昂甚感欣慰。他也针对肉类食品短缺乙情，向官兵致上歉意，并表示将剀切检讨，持续强化状况处理及应变能力。