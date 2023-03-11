哈萨克斯坦驻华大使：总统托卡耶夫今年或会两次访华

哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特·努雷舍夫3月10日（星期五）说，哈萨克斯坦政府期待同中国延续两国此前密切友好的合作关系，该国总统托卡耶夫期待在今年两次访问中国，出席在华举行的“中国＋中亚五国”元首峰会和第三届“一带一路”国际合作高峰论坛。他同时表示，在乌克兰问题上，哈萨克斯坦支持并和中国持十分相似的立场。

根据《环球时报》报道，中国外交部长秦刚星期二（7日）宣布，今年中国将举办首次“中国＋中亚五国”元首峰会和第三届“一带一路”国际合作高峰论坛两大主场外交活动。努雷舍夫星期五在北京举行的一场媒体活动上受访时说，总统托卡耶夫期待出席在中国举行的“中国＋中亚五国”元首峰会。哈萨克斯坦支持中国举办该峰会，并期待能在该国首都阿斯塔纳举办第二届“中国+中亚”元首峰会。“这一峰会不仅对中国很重要，对中亚国家也至关重要。”

他同时表示，托卡耶夫也有望出席在中国举行的第三届“一带一路”国际合作高峰论坛。在得到更多具体信息后，该国将开启托卡耶夫访华和出席相关活动的筹备工作。

中国十四届全国人大一次会议同日在人民大会堂举行第三次全体会议，选举出中国新一届国家机构领导人。努雷舍夫说，哈萨克斯坦政府期待同中国延续两国此前密切友好的合作关系，此外，今年哈方还期待在加强和发展两国永久全面战略伙伴关系方面达成突破性协议。

中国国家主席习近平去年9月对哈萨克斯坦进行国事访问，并同托卡耶夫举行会谈。这是冠病疫情暴发后，中国领导人首次出国访问。此访也被媒体评论为“两国关系的历史性里程碑”。

努雷舍夫说：“哈萨克斯坦和中国在联合国、上海合作组织、亚洲相互协作与信任措施会议和‘中国-中亚’模式等多边机构中密切合作。支持哈萨克斯坦担任联合国安理会非常任理事国、中国担任亚信会议主席、积极参加世界和传统宗教领袖大会显示了我们两国政治高度信任。”

在乌克兰问题上，努雷舍夫表示，哈萨克斯坦在乌克兰危机上的立场同中方十分相似。在中方发布《关于政治解决乌克兰危机的中国的立场》后，哈萨克斯坦外交部立即发表声明，支持中方有关立场。哈萨克斯坦呼吁冲突各方尽快停火，恢复和谈，以外交方式解决此次冲突。

他同时透露，哈萨克斯坦近期曾和中方就此讨论，对包括乌克兰问题在内的热点问题交换意见，并寻求在这方面展开合作。

哈萨克斯坦外交部上月25日曾发表声明称，哈萨克斯坦对中国关于政治解决乌克兰危机的立场表示欢迎。声明称，中国的立场值得支持，因为这有助于依据《联合国宪章》的基本原则，在尊重各国领土完整、独立和主权的基础上停止流血冲突。哈萨克斯坦主张冲突双方表现出善意，尽快停止敌对行为并展开谈判，而国际社会需尽一切可能协助外交解决这一冲突。

