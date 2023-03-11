赵立坚调职后现身中越边境视察

中国“战狼外交”代表人物赵立坚被调离发言人职位后再度出现在公众视野，受到网民关注。微博用户“可爱多赵蜀黍”3月9日（星期四）发布外交部边界与海洋事务司副司长赵立坚在中越边境广西东兴巡视的视频和照片引发网民议论，一些粉丝丝留言赞其“风采依旧”，“在新岗位继续发光发热”。

根据“可爱多赵蜀黍”发布的视频显示，身深蓝色穿搭的赵立坚在东兴边海防一线视察，站在一众人中的中心位置，多名官员看似在向其汇报工作，期间赵立坚频频点头。视频末尾他还与众人谈笑风生。

除了视频，该微博还张贴了赵立坚在中国广西界53号界碑留影的照片。身穿蓝色Polo衫的赵立坚面露微笑，看起来精神不错。界碑位于当地德天瀑布景区，有网民调侃，“这哪是工作，分明是来游山玩水的。”“可爱多赵蜀黍”则回复称，“哈哈，还是工作先。”



赵立坚今年1月突然被调离外交部新闻司副司长、发言人职位，改任外交部边界与海洋事务司副司长。

过去10年内卸任的六位中国外交部发言人，任职时间从11个月到近六年不等，中位数是三年，但六人卸任后有三人获外派，两人升任司长，只有赵立坚一人是平调。

赵立坚妻子汤天如去年年底在微博多次发文，内容包括心疼丈夫工作辛苦、乌鲁木齐大火后的抗议活动是有人故意造谣惑众、坚决支持中国防疫政策以及一些和赵立坚的生活互动。

汤天如这些公开发言，在中国官员家属中比较罕有高调。有些分析认为，这对赵立坚的形象和事业带来负面影响，也许和赵立坚调任有关。

