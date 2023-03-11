台退役少将：若大陆攻台必是奇袭 摧毁台60%战力后登岛作战

两岸关系走向近年备受国际关注，台湾退役少将胡瑞舟3月10日（星期五）指出，若大陆攻台必然是奇袭、摧毁台湾60%战力后发动登岛作战。台湾学者陈德升则表示，两岸军力对峙与威吓已接近准战争状态；而台湾执政党政策路线、美国对台“乌克兰化”如果持续下去，会否“撞到红线”值得关注。

根据联合报报道，台湾政治大学国关中心当天举办“地缘政治风险管理与挑战：两岸、南海与俄乌案例”研讨会，曾任陆军八军团政战主任的退役少将、政大台湾安全研究中心副主任胡瑞舟指出，众多大陆军队动武的要件其实都具备“中国特色的战略模糊”，例如美国在台协会早有现役武装人员驻台、台美双方军事交流每年超过3,000人，但大陆并未解释为“外军进驻台湾”。

胡瑞舟说，2049年被视为达成统一的最后期限，但目前大陆对武统并无固定时间表，背后受到主客观因素，如和统可能性、台湾跨越红线解读、武统夺台战争利弊得失等影响，会牵动大陆的决策选项进行“动态调整”。

政大国关中心研究员陈德升则指出，2020年到今年2月大陆军机绕台达3767次，越过海峡中线高达1078次，两岸军力对峙与威吓已接近准战争状态。他强调，美国、日本、欧洲对台关心的乃是地缘政治，不是台湾人民福祉；而执政党政策路线、美国对台“乌克兰化”如果持续下去，是否会撞到红线值得关注。

台湾铭传大学两岸研究中心主任杨开煌则分析最近中共总书记习近平谈话，是把“中国文化”与“马列主义”相融合，回归“历史”寻求地缘政治的安全。除了传统之外还有“一带一路”，构建出新“大陆岛”，使其获得“大陆权观”的新地缘政治概念。

