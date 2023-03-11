港媒：若麦卡锡访台 北京或邀哈里斯访华缓解中美关系

尽管美国众议院议长麦卡锡已证实不会在台湾会见台湾总统蔡英文，从而降低了台海发生另一场危机的风险，麦卡锡仍没有排除会在未来到访台湾的可能性。但消息人士透露，北京可能会效仿1997年的做法，在麦卡锡访问台湾后，邀请美国副总统哈里斯访华，以缓解麦卡锡访台的效应。

据香港《南华早报》星期五（3月10日）报道，在前任众议院议长佩洛西去年8月访台后，中国人民解放军开展了前所未有的围台军演。如今，麦卡锡的访台之行正受到华盛顿、北京和台北的密切关注。

不过，一些美方消息人士透露，为了防止中美关系进一步恶化，中国在最近几个月里已经研究了一个可能的变通办法，即参考1997年北京在时任美国众议院议长金里奇（Newt Gingrich）访台后采取的做法。

当时，在金里奇访问台湾后不久，北京随即邀请当时的美国副总统阿尔·戈尔（Al Gore）访华。报道称，这样的安排让有等级意识的北京政府挽回了面子，也能向强硬派交代，北京得到华盛顿适当的尊重和更好的访问。

消息人士透露，北京近期也建议，可以考虑在麦卡锡访台后，邀请哈里斯访华。

据英国《金融时报》星期一引述知情人士报道，蔡英文将在4月出访中美洲时过境美国，并在加利福尼亚州与麦卡锡会面。麦卡锡隔天也向媒体证实这一消息。有消息称，麦卡锡原定会在今年内访台，并与蔡英文会面，但麦卡锡被蔡政府说服，同意不在此时访台激怒北京，避免重演类似去年8月佩洛西访台引发围台军演。

一些分析人士认为，上述建议证明中国愿意在缓解紧张局势方面发挥更积极的作用。但部分人士认为，由于美国对中国的不信任不断增加，北京的上述建议很可能无法实现。一个原因是，美国总统拜登将很可能为此付出政治代价。

美国企业研究所高级研究员库珀说：“既然北京最近回绝了美国对气球事件和中国对俄罗斯支持的关注，那么民主党为什么要派两位可能成为2024年总统候选人中的一人去中国？”

分析人士也说，即使拜登同意派遣哈里斯访华，哈里斯同意不同意又是另一个问题。虽然访华能让哈里斯增强她在未来总统竞选中的外交资格，但这将使她承担另一项不受欢迎的任务。

一名美国前国务院官员说：“我怀疑哈里斯是否有兴趣充当麦卡锡的陪衬，让麦卡锡沉浸在（访台的）荣誉之中，而哈里斯会因为向中国示好而招致抨击。”

而且，即使哈里斯最终同意访华，她可能会利用这次机会在中国的主场批评中国，北京必然不会欢迎这种访问。