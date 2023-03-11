中国两会2023 【视频】中国全国人大2936票通过李强出任总理 3票反对8票弃权 订户 更新 / 更新 / 2023年3月11日 2:31 PM 发布 / 发布 / 2023年3月11日 11:06 AM 中国国家主席习近平星期六（3月11日）与新任国务院总理李强（左）握手。（法新社） 中共政治局常委、新一任国务院总理李强宣誓。（法新社） 字体大小: 小 中 大 中共政治局常委李强星期六（3月11日）经全国人大表决通过，出任新一任国务院总理。中共政治常委李强星期六（3月11日）以2936赞成票，出任新一任国务院总理。（视频截图） 中国国务院总理由国家主席提名，再经过全国人大投票表决通过。李强星期六获得2936票赞成、三票反对、八票弃权。2013年李克强首次出任国务院总理时，获2940票赞成、三票反对、六票弃权；2018年李克强连任总理时，获2964票赞成、两票反对。64岁的李强在去年10月的中共二十大后跻身中央政治局，成为排名第二的政治局常委。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息 热词 2023中国两会 李强 中国潜水器“奋斗者”号完成首次环大洋洲载人深潜科考任务 中国强调愿继续为沙伊加强对话发挥积极建设性作用