【视频】中国全国人大2936票通过李强出任总理 3票反对8票弃权

中共政治局常委李强星期六（3月11日）经全国人大表决通过，出任新一任国务院总理。

中共政治常委李强星期六（3月11日）以2936赞成票，出任新一任国务院总理。（视频截图） 中国国务院总理由国家主席提名，再经过全国人大投票表决通过。李强星期六获得2936票赞成、三票反对、八票弃权。2013年李克强首次出任国务院总理时，获2940票赞成、三票反对、六票弃权；2018年李克强连任总理时，获2964票赞成、两票反对。64岁的李强在去年10月的中共二十大后跻身中央政治局，成为排名第二的政治局常委。