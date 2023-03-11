港府专家：第五波疫情致大量死亡主要是居家隔离没及早推出

香港政府专家顾问、中文大学呼吸系统科讲座教授许树昌星期六（3月11日）说，香港冠病疫情已经过去，口罩令解除后也未见感染数字有大反弹。他坦言，第五波疫情导致大量患者死亡、医院崩溃，其中一个重要原因是居家隔离没能及早推出。

根据《星岛日报》报道，许树昌在一档节目中说，各项监察数字，包括每日重症及死亡人数，以及大厦污水检测数据都很稳定。当地个案仍以奥密克戎BA.5及BA.2为主，虽然传播性高，但杀伤力不大，相信社区免疫屏障仍然很强。

许树昌还说，解除口罩令后，未见呼吸道病毒感染个案大幅上升，暂时只有零星个案，数字不及以往的流感高峰期，目前仍有不少人佩戴口罩，是因为已经习惯，估计夏季会有愈来愈多人不戴。

此外，许树昌提到，世卫将于本月下旬讨论会否将冠病疫苗恒常化，即类似流感针的形式，他个人相信恒常化的可能很高，尤其长者或免疫系统失调人士应该每年都要接种。

许树昌说，香港卫生防护中心联合科学委员会将于本月底开会，商讨世卫的讨论结果，再就香港情况作调整，具体打针频率视乎世卫的意见。

被问到第五波疫情死亡人数很多，到底当时防疫工作有什么遗漏，许树昌说，前面四波香港围堵政策都很有效，可是传染性极高的奥密克戎病毒株一出现，政策就失效，而当时长者疫苗接种率又低，加上在围堵政策下，感染者即使没有症状都被收入医院，导致医院负荷爆表。

他说：“因为围堵政策，一些无症状或轻症（患者）都收入医院隔离，负气压房多多都不够。若真的回头来看，要是早一点用居家隔离检疫，可能当时医疗系统不会那么短时间内崩溃了。”

不过许树昌同意，相比2003年沙斯（SARS)，此次冠病疫情的准备工作做得更完备，全世界都是如此。他忆述20年前沙斯爆发初期，医学界连病毒性质都不知道，医院又没有负气压房，有效药物欠奉，4月即病毒爆发一个多月后才出现核酸检测剂，敏感度只有五成。

相比之下，冠病疫情初期，全世界已知是冠状病毒，很快就有检测剂出现，有效的疫苗、口服药相继面世。他相信随着科技进步，人类未来面对疫症大流行的准备会越来越好。