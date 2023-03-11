赵少康吁侯友宜尽快表态总统参选意愿

新北市长侯友宜被认为是国民党的总统选举候选人，但至今侯友宜仍未表态是否有意参选2024总统选战。对此，中广董事长赵少康呼吁侯友宜尽快表态，“最强母鸡要有最强母鸡样子”。

据台湾《联合报》报道，赵少康星期五（3月10日）说，侯友宜若不尽快表态，他仍会遭到质疑，而且侯友宜的民调已出现下滑趋势。他认为，最强母鸡要有最强母鸡的样子，侯友宜应该尽快站出来表态。

至于蓝营是否应该争取与非绿营合作，赵少康说，非绿一定要合作。如果非绿不合作、力量就分散；如果民众党主席柯文哲不愿意，那也没办法，但谈总是要谈，“一直王不见王彼此放话，是不行的”。

他直言，国民党有些人太自大，自以为光靠国民党一党就能独霸天下，但“没有这样的事情”。

国民党本月初在南投立委补选中落败，失去一直以来是蓝营的大票仓。南投补选的落败让国民党内掀起检讨声浪，侯友宜更被抓战犯。国民党主席朱立伦后来也出面发声，表示这场败仗的责任都由党主席来负，且必须由他来负，这是他身为党主席必须要负起的责任。朱立伦强调，所有党内的责难都到他那里为止，不要再把矛头指向任何一位同志。

有接近侯友宜的消息人士透露，补选后，侯友宜出现“顺势而为”思考。外界总以为侯友宜等新北市议会总质询结束后宣布参选，但其实时间点不是侯友宜考虑的主因，而是党的“家务事”是不是能够处理好，因此侯友宜才会反复说“团结”跟“对话”。