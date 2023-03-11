美硅谷银行破产 上海浦发硅谷：有独立资产负债表

受硅谷银行破产事件影响，由浦发和硅谷银行共同发起成立的浦发硅谷银行3月11日(星期六）上午紧急声明称，公司有独立经营的资产负债表。

综合澎湃新闻和腾讯新闻报道，浦发硅谷银行在声明中说，作为中国首家科技银行，是一家在中国境内注册的法人银行，拥有规范的公司治理架构，有独立经营的资产负债表，致力于服务中国科创企业，始终按照中国法律法规规范稳健经营。

浦发硅谷银行成立于2012年，总部落地于上海杨浦区。浦发硅谷银行注册资金为10亿元人民币（约1.95亿新元），浦发与硅谷银行双方各持有50%的股权。是中国首家拥有独立法人地位、致力于服务科技创新型企业的银行，也是第一家中美合资银行。

美国硅谷银行（Silicon Valley Bank）3月9日宣布由于流动性不足，计划通过出售普通股和优先股筹集超过20亿美元的额外资金。

该消息一出，引发市场恐慌以及储户挤兑，其母公司硅谷金融集团的股票在一个交易日内暴跌逾60%。在星期五（10日）的盘前交易中，硅谷金融集团的股票再次暴跌，跌幅达到68%，随后进入停牌状态。

根据美国联邦存款保险公司（FDIC）星期五发布的一份声明，美国加州金融保护和创新部（DFPI）当日宣布关闭美国硅谷银行，并任命美国联邦存款保险公司为破产管理人。 硅谷银行为美国第16大银行，这也是2008年金融危机后倒闭的最大一家美国银行。

