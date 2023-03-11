美白宫对中国斡旋沙特-伊朗协议表示欢迎

在中国北京的数天斡旋下，伊朗和沙特阿拉伯同意重新建立外交关系，美国白宫对此表示欢迎。

据美国之音报道，美国国家安全委员会战略沟通协调员科比星期五（3月10日）在记者会上说，无论这么做的利益是什么或谈判桌上坐了什么人，只要沙特-伊朗协议能够持续，也门的战争能够结束，沙特阿拉伯再也不用不断地防御由伊朗资助的胡塞武装攻击，“我们最终都对此表示欢迎”。

同时，科比也试图淡化伊朗和沙特复交的事态发展，称美国也通过自己的“威慑和外交的有效结合”致力于缓和局势。他说，周五在北京宣布的路线图看来类似于2021年和2022年在巴格达和马斯喀特举行的谈判，旨在恢复两个敌对的中东强国之间的关系，而美国曾支持那两次谈判。

他还说，伊朗方面是否会兑现协议还有待观察。

经过数天在北京举行的谈判，伊朗与沙特星期五签署一份联合声明，双方同意恢复外交关系，并在两个月内重新互相开放大使馆。联合声明称，两国同意尊重国家主权，不干涉对方内政；双方一致同意，两国外长将举行会晤，为交换大使做准备，并商讨加强两国关系的途径。

中共中央外事工作办公室主任王毅说，伊朗与沙特在北京的对话取得重要成果，“这是对话的胜利、和平的胜利，为当前动荡不安的世界提供了重大利好消息，传递了明确信号。”

路透社分析报道，由中国牵线促使伊朗和沙特的意外复交，是否包括遏制伊朗核计划的可能进程和奠定也门的停火机会，这些必然是美国会思考的问题。中国在美国长期施加影响地区扮演和平经纪人角色，肯定会让华府官员深感不安。