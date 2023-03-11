钟南山：香港在放宽防疫措施上做得不错 各方面较大陆更早

中国工程院院士钟南山在香港参加冠病相关的一场活动时说，香港在放宽防疫措施方面做得不错，各方面相对较大陆早一些，结果都没有发生很大问题。他认为社会复常的风险不会很大。

根据《星岛日报》报道，香港胸肺基金会、香港胸肺学会及美国胸肺学院（港澳分会），星期六、日两天（3月11及12日）在荃湾举行“从沙斯到新冠”健康教育展览。出席开幕礼的钟南山在活动前说，相信香港社会复常后不会有太大风险。他赞扬香港在放宽防疫措施方面做得不错，各方面做得相对较大陆早一些，放宽采取了很多行动，结果都没有发生很大问题。

钟南山认为，香港社会复常的风险不会很大，因为其一，疫苗覆盖率很高，其二是目前奥密克戎病毒致死性、致病性减弱很多。

香港医务卫生局局长卢宠茂在活动上致辞表示，很开心参观展览，特别为成功邀请钟南山感到高兴，并赞扬钟南山在沙斯和冠病两次疫症中走在最前线。

卢宠茂总结两次疫症时说，传染病没有离开过人类，未来的日子，人类都需要面对传染病的挑战；病毒很狡猾，如沙斯致死率极高，但短时间内销声匿迹；公共卫生需要常态化。

社会步入复常，卢宠茂说，医疗卫生体系不应以止步于复常，需要“超常”、改革进步，他提到去年引入非本地培训医生，早前提出拟修例降低引入海外护士的注册要求，甚至研究修订《牙医注册条例》等，以确保公营医疗系统有足够医护人手，提升医疗水平。

香港胸肺基金会主席何重文致辞说，20年前香港遇上世纪疫症沙斯，该疫症虽然严重，但很短时间巳经销声匿迹，这个“短痛”为香港医疗系统带来更完善的感染控制设施及应变计划；冠病相较沙斯病症更轻微，但影响全世界长达三年，“长痛”加速了医学发展，例如以往要五至十年才研发出的疫苗及抗病毒药物迅速面世，令社会得以全面复常。

