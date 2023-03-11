金门失联士兵据报在大陆获救 民众党立委要求台防长道歉

金门二胆岛守备队一名陈姓上兵星期四（3月9日）失联两天后，金门立委陈玉珍证实，这名士兵已被中国大陆海警救起。民众党立委要求台湾防长邱国正就此事道歉。

据台湾《中国时报》报道，陈玉珍星期五（10日）晚上说，这名士兵是穿着救生衣漂流到三胆附近的海峡中线，之后被巡逻经过的大陆海警救起，后续若需要两岸沟通协助的地方，她会努力帮忙，让这名士兵平安归来。

她称，这名士兵明年就会退伍，以他的位阶，不会有什么情资能提供给中国大陆，所以投奔对岸的机率为零。

据了解，这名士兵疑因感情和债务因素穿着救生衣游到大陆后获救。消息人士透露，该士兵人还活着，初步研判不是投奔对岸，只是单纯逃兵。

陈姓上兵的父亲目前也在金门等待消息。陈父说，军方说儿子失联前只带着手机与钱包，却连络不上、不知去向。而据消息人士指出，部队的救生衣没有变少，与陈姓上兵身穿救生衣获救的内容有出入。

台湾国防部长邱国正被询问此事时说，详情仍有待确认，因为还没有被正式告知。至于逃兵质疑，邱国正说，“我可没有讲他逃兵，具体原因要找到人才能确认。”

邱国正称，他知情后，第一个问的是枪械有无减少、第二是陈姓士兵在部队管教的问题，但未对外发布，因为要找到他以后才能印证。

民众党立委邱臣远要求，国防部应尽快查证该名士兵游往大陆的原因，后续依查证结果，秉持透明原则主动向外界说明，而邱国正除对此事表达歉意外，更要对近来军纪频出状况，如龙泉新训中心枪枝遭调包、马祖台军缺肉等事件，深入检讨，给社会大众交代。

台湾立法院外交国防委员会也变更议程，排定15日邀请邱国正、国安局、陆委会、法务部、海巡署、警政署、海基会等单位，就“陆军金门防卫指挥部上兵失联事件”进行专案报告。