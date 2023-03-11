港公民科大陆考察团下月3日出发 首团250名学生参加

香港教育局局长蔡若莲星期六（3月11日）说，高中公民科首个走大陆考察团将于4月3日出发，将有250名学生参加。整个4月有6000多名学生、60多所学校报名，届时估计约每团100人共60多团北上考察。

根据《星岛日报》报道，蔡若莲出席活动后受访时，提到星期三（8日）至星期五（10）率团到深圳及广州访问行程，称高中公民科首个走大陆考察团将于4月3日出发，共有250名学生参加；整个4月有6000多名学生、60多所学校报名，届时估计约每团100人共60多团北上考察。她说，到5月将有160多所学校、约1万6000名学生会参与；6月至8月则有200多所学校已报名。

蔡若莲还说，考察团设计行程有一天至三天，主要是配合学校的课程，目的不是旅游观光，最重要是能聚焦、与学习联系。活动设计方面，有关同学主动思考和互动元素较多，联系之前的预备和回港后的反思，相信教学会有一定深度。她衷心多谢所有参与和支持考察团的机构及部门，也呼吁同学珍惜这个学习机会，不要浪费。

另外，香港考评局日前公布中学文凭试考生指引，规定应届考生须戴口罩。蔡若莲回应有关问题时说，由于考生准备应试几年，当局希望以最安全形式考试，也考虑到各考生身体状况不同。如大家能做得更多，让其他同学能安心，能防止其他各种感染机会或其他传染病，对大家最好。