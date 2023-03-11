2024有望蓝白合？蓝营：先看柯文哲访美状况再打算

国民党备战2024年总统大选，外界关注会否与民众党构成“蓝白合”。但面对如何与民众党合作，至今尚未有定案。对此，国民党内人士说，先观察民众党主席柯文哲访美状况如何，才做打算。

据台湾中央社报道，国民党日前已启动2024总统、立委提名作业，以重返执政为目标；团结所有非绿力量，也多次成为蓝营人士的口号。国民党主席朱立伦就曾多次喊出团结所有非绿力量，中广董事长赵少康则疾呼蓝白合作，国民党副主席连胜文更直言，愿意放下个人对柯文哲的不满，谈合作。

早在去年九合一选举时，蓝白合就曾被拿出来讨论，但直到最后两党都没有实现实质的合作关系。因国民党机制和人选迄今未定，加上南投立委补选败下阵后，国民党内焦虑感上升，蓝白合作议题又搬到台面上讨论。

国民党内人士星期六（3月11日）说，党中央对蓝白合持开放态度，但目前尚未有进一步讨论，由于朱立伦与柯文哲近日有不少同台机会，这有助于保持默契与对话空间，也能让彼此之间保持着一点温度，后续要不要谈合作、如何谈，就可以再观察。

但一位蓝营辅选人士则认为，蓝白双方要在2024合作，就必须讨论立委选区的配置，优势选区国民党已有人选，不太可能有礼让的空间；若将艰困选区丢给民众党，这也会显得国民党没有合作的诚意，所以光是合作要谈区域立委的人选，就会是非常大的问题。

这位辅选人士也说，除了立委席次难分配外，总统人选该怎么搭配，谁正谁副，要怎么评估，若两党都不愿意屈居副手，这是要怎么谈；因此他认为，国民党目前应该要尽快确定总统人选，先让支持者安心，至于柯文哲，就先观察4月访美的状况如何，再做后续的讨论。

柯文哲计划4月8日起到访美国，开展21天的访问行程。