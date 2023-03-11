台外交部驳“凯子外交” ：不会与大陆进行金援竞赛

传太平洋岛国密克罗尼西亚总统与台湾外交部长谈建交，要求5000万元（美元，约6744万新元）资助，有台湾立委质疑“凯子外交又起”，台外交部星期五（3月10日）晚发声明说，台湾对外的外交援助绝对不是“金钱外交”或“凯子外交”，台湾也不会与中国大陆进行金援竞赛。

台湾外交部发布新闻稿说，台湾在太平洋友邦及友好国家推动的援助主要以公卫医疗、农渔畜牧、教育合作、技职训练、洁净能源为主；此外，因应近年全球疫情及世界趋势，台湾也积极推动国际防疫合作、对抗气候变迁及援建民生基础建设工程等，相关成效良好，也普遍获得友邦民众肯定。

外交部说，台湾外交援助的作法与中国大陆不同，大陆不尊重受援国且以贿赂、胁迫等不法手段，并提出华而不实、不符需要，陷当地国家于债务窘境的行径有别。

外交部说，世界主要国家在太平洋地区都有援外计划，依据澳洲智库Lowy Institute“太平洋援助地图”（Pacific Aid Map）最新资讯指出，2008年到2020年13年间，各国在太平洋区援助情形如下：澳洲援款占42％（151.7亿美元）、纽西兰援款占7％（25.3亿美元）、美国援款占总额6％（23亿美元）、日本援款占总额7％（25亿美元）、中国大陆援款占总额9％（33.7亿美元），台湾援助金额则仅占总数1%（4.97亿美元）。

外交部还说，综观台湾近一年国际合作发展事务的“政府开发援助”（ODA）经费约3.09亿美元，占台湾“国民所得毛额”（GNI）0.04％，与联合国对已开发国家所订理想标准0.7%仍有相当差距，但绝非如特定人士指称所谓“凯子外交”。

外交部表示，用“凯子外交”形容台湾长期执行的援外政策，不但有失公允且忽视台湾长期协助友邦发展的努力与成效；台湾将持续秉持一贯的援外原则，积极善尽国际责任，回馈国际社会，协助友邦推动各项有利民生的合作计划。