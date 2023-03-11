台货船时隔一个月运载物资抵达马祖莒光

台湾马祖莒光一名台军日前在沙滩留字“马防部伙房都没肉”“主菜是白饭”引发各界关注。星期六（3月11日）早，一艘运载物资的货船在停运一个月后抵达莒光。

据台湾《上报》报道，马祖莒光乡货船上次运补是在上月11日，因停运一个月，造成莒光乡物资短缺。马防部指挥官陈文星中将、副指挥官马吉瑞少将，曾于本周一（6日）搭乘交通船亲自运送两份冷冻肉品至莒光地区。同时，也以C-130运输机运送5.2吨的冷冻肉品至马祖地区，以供应全防区官兵10日伙食所需。

对此，民进党连江县党部主委李问说，莒光军人所需物资已由军机补充，但民生物资短缺至今尚未解决。

他解释，军方的需求可仰赖军机运送，但居民所需要的物资，仍需要依靠货船稳定的运送。不过，因离岛运货量少，货船考量成本后，便不愿意开船，导致居民长期生活品质低劣。他认为，政府应积极协调，并提出替代方案的机制，避免类似问题持续发生。

由于莒光乡长期面临货运问题，居民已经养成用冷冻库存放食材的习惯。不过，居民仍希望货船运补能够更加地稳定，因新鲜食材对于餐饮业相当重要、营造业也需要足够的建材。

一名初到马祖服役的台湾男子日前在西莒岛坤坵沙滩上划下几行字：“不要罐头”“马防部（马祖防卫指挥部）伙房，主菜是白饭”“马防部伙房都没肉，肚子饿都吃罐头泡面”。在当地经营旅游业的网红陈竑任将留字拍照上网后，引起各界哗然，也引发外界质疑台军“还没打仗，就已断粮”。