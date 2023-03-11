格力董事长董明珠：大学生去打螺钉没什么不可以

中国人大代表、格力电器董事长、总裁董明珠接受媒体访问时说，现在大学生不愿意下车间，即使大学生去个现场打个螺钉又有什么不可以呢？很多人觉得拿了个大学文凭就应该坐在办公室，其实聪明的人应该走基层，你只有到基层历练了以后，你才可以学到更多。

董明珠今年全国两会期间接受澎湃新闻专访时说，在工人当中也好，在其他的一般岗位上，你可以学到很多东西，你会非常扎实。没有人说你天生怎么样。她认为制造业一定要从基层做起。

对于年轻人抱怨超时加班的声音，董明珠说，不能全怪年轻人，是环境导致。大家还是要发扬艰苦奋斗的精神，并不是吃不饱，穿不暖，吃饱了穿好了，而且生活很暇意了，但还是要有一种奋斗的精神。

董明珠说，现在大学生不愿意下车间，即使大学生去个现场打个螺钉又有什么不可以呢？“我觉得要有那么一种精神，你才能活得很开心。”

董明珠透露，格力每年都要招几千名大学生，今年一定招聘。现在这个时代是大数据时代、工业自动化了，其实一般的人是不行的，所以现在给更多的员工要培训提升，自己也办了大学，给这些孩子进行回炉再造。

对于今年国内疫情结束重新放开后，格力电器接下来还有哪些大的目标计划，董明珠说，企业每年都有自己的目标，但是很遗憾，原来5年前，说到2023年做到6000亿（人民币，约1171亿新元），确实这三年疫情对格力还是造成了一定的影响。这是其一。

董明珠补充说，其二是格力线上线下摸索的一个时间点，要有这个转化的过程。第三个，就是国际形势的这个多样化，格力跟很多企业经营的战略是不一样的，不可能靠收购兼并把国外的牌子买过来在外面卖，公司一直坚守中国品牌，一定只有格力。所以她坚守自己想做的一个事情，没有去收购。公司也基本上不采取收购模式，就是通过自身的发展来逐步做大。

据介绍，今年68岁的董明珠已在格力30余年，上世纪90年代初，董明珠从格力电器的业务员做起，之后历任经营部部长、副总经理，2001年开始担任格力电器副董事长兼总裁，2012年5月起担任董事长兼总裁。

珠海格力电器股份有限公司成立于1991年，1996年11月在深交所挂牌上市。公司成立初期，主要依靠组装生产家用空调，现已发展成为多元化、科技型的全球工业制造集团，产业覆盖家用消费品和工业装备两大领域，格力电器现有近8.2万名员工，其中有近1.6万名研发人员和3万多名技术工人。

根据格力电器财报，2022年前三季度实现营业总收入1483.44亿元，同比增长6.30%，归母净利润183.04亿元，同比增长17.00%，基本每股收益每股3.25元，同比增长19.93%。