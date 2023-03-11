港前职工盟秘书长李卓人妻子被捕后以20万港元保释

香港前职工会联盟（职工盟）秘书长、前支联会主席李卓人妻子邓燕娥日前被捕后，星期六（3月11日）以20万港元（下同，约3万4400新元）获准保释。

综合《星岛日报》和香港电台报道，邓燕娥星期六在离开警署时说，自己需要交出护照、手提电话、信用卡、提款卡，下星期五（3月17日）还须向警方报到。

邓燕娥表示，对于自己被捕感到莫名其妙，并指自己一直从事与劳工权益等工作，不明白为何会触犯涉及国家安全的罪行。

她表示，当日探望完李卓人被捕，对方身体状况不错，也知道自己被捕。

邓燕娥于前年9月底到英国居住，在得知丈夫李卓人在狱中跌断手后，于3月9日返回香港探望丈夫，原定10日离开香港。

不过，在邓燕娥返抵香港当天中午，被香港警方国安处以涉嫌勾结境外势力危害国家安全逮捕。警方将她带至赤柱警署调查，其后邓燕娥由警方七人车载出警署，前往其美孚单位搜证，其间警方检走一批证物，包括一个行李箱。

香港文汇报报道称，邓燕娥是职工盟创始人之一，曾于1995年至2011年担任职工盟总干事，参与管理职工盟境外势力的资金项目，李卓人与邓燕娥夫妇带领该组织长期从事示威活动。

报道称，邓燕娥还于1999年出任职工盟关联组织“亚洲专讯资料研究中心”董事。该中心自1994年起收受美国、德国、挪威等组织超过1.1亿元资金，用以“支持亚洲劳工运动”；在2019年反修例风波期间，该中心获得860万元以上资助，是过去30多年来最高的境外资金拨款额。