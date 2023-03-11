中兴通讯去年营收和利润均录得增长

中国电信设备商中兴通讯去年营收和利润均录得增长。

据澎湃新闻报道，中兴通讯星期五（3月10日）晚发表2022年度业绩报告。报告期内，公司实现营业收入1229.5亿元（人民币，下同，约240亿新元），同比增长7.4%；归母净利润80.8亿元，同比增长18.6%；扣非归母净利润61.7亿元，同比增长86.5%。单看第四季度，中兴通讯四季度营收303.95亿元，净利润12.6亿元，扣非净利润6.16亿元。

中兴通讯称，2022年是战略超越期的开局之年，公司国内和国际两大市场，运营商网络、政企业务和消费者业务三大业务的营业收入均实现同比增长。其中以“服务器及存储、5G行业应用、汽车电子、数字能源、智慧家庭”等为代表的创新业务营业收入快速增长，为战略超越期顺利开局垫定基础。

按市场划分，2022年，中兴通讯在中国国内市场、国际市场营业收入分别实现852.4亿元、377.1亿元，同比增长9.20%、3.44%。

按业务划分，全年中兴通讯运营商网络、政企业务、消费者业务营业收入分别实现800.4亿元、146.3亿元、282.8亿元，同比增长5.72%、11.84%、9.93%。

中兴通讯称，政企业务方面，中兴通讯核心产品服务器及存储、GoldenDB分布式数据库、云电脑等实现在金融、互联网、政务等行业头部客户的快速上量。在消费者业务方面，中兴通讯逐步整合手机、移动互联产品、家庭信息终端及生态能力，去年，中兴、努比亚、红魔推出多款机型覆盖不同市场需求。