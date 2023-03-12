中国潜水器“奋斗者”号完成首次环大洋洲载人深潜科考任务

中国载人潜水器“奋斗者”号完成了首次环大洋洲载人深潜科考任务。

据中新社报道，记者星期六（3月11日）从中国科学院深海科学与工程研究所（下称“深海所”）获悉，完成任务后，“探索一号”科考船携“奋斗者”号载人潜水器3月11日返抵三亚。

本航次中，科考队先后在西南太平洋克马德克海沟、东南印度洋蒂阿曼蒂那深渊和瓦莱比-热恩斯深渊开展系统性载人深潜综合科考，将中国载人深潜科考由马里亚纳海沟拓展到全球多个深渊海沟。

其间，“奋斗者”号总共完成了63次有效下潜作业。其中在克马德克海沟完成下潜31次，四次下潜深度超万米，最大深度10010.9米（温盐深仪测量数据）。在蒂阿曼蒂那深渊完成下潜30次，下潜站位几乎全覆盖了蒂阿曼蒂那深渊轴部的不同构造单元。此外，在瓦莱比-热恩斯深渊完成下潜两次，到达了该海域最深点。

除了“奋斗者”号载人深潜作业之外，科考队还完成了着陆器布放回收、温盐深仪采水和重力柱取样等常规作业任务，是国际上首次在克马德克海沟区域开展的大范围、系统性的载人深潜调查，也是历史上人类首次抵达蒂阿曼蒂那深渊和瓦莱比-热恩斯深渊底部开展实地观察和取样。

新西兰国家水和大气研究所和奥克兰博物馆的五名外籍科研人员参加了科考并跟随“奋斗者”号下潜。新西兰国家水和大气研究所科学家Kareen Schnabel博士和中国科学院深海所潜航员邓玉清同时成为人类历史上首次到达克马德克海沟最深点的女性。Kareen Schnabel博士也成为了“奋斗者”号的首位国际乘客。