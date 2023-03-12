中国强调在中东无私利 愿继续为沙伊加强对话发挥积极作用

中国官方在伊朗和沙特阿拉伯同意复交后强调，中国在中东地区没有任何私利，并说中伊沙三国愿尽一切努力，加强国际地区和平与安全；中国也期待沙伊双方加强沟通对话，愿继续为此发挥积极和建设性作用。

中国外交部星期六（3月11日）在官网公布关于伊沙两国复交的信息时说，沙特国务大臣兼国家安全顾问艾班和伊朗最高国家安全委员会秘书沙姆哈尼，在3月6日至10日分别率两国代表团在北京举行对话。中共政治局委员、中央外办主任王毅分别同沙伊双方会谈，并主持对话开、闭幕式。

中国外交部发言人说：“沙伊开展对话并达成协议，为地区国家通过对话协商化解矛盾分歧、实现睦邻友好树立了典范，有利于地区国家摆脱外部干涉，把前途命运掌握在自己手里。”

发言人也说，中国在中东地区没有任何私利，尊重中东国家主人翁地位，反对在中东搞地缘政治竞争，无意也不会去填补所谓“真空”或搞排他小圈子，并强调中国愿做中东安全稳定的促进者、发展繁荣的合作者、团结自强的推动者。“中国将继续为实现中东和平安宁贡献中国智慧，提出中国建议，发挥中国负责任大国作用。”

伊朗驻华大使馆较早前在微博上公布，伊朗和沙特同意恢复双方外交关系，在至多两个月内重开双方使馆和代表机构，安排互派大使，并探讨加强双边关系，并说：“伊朗赞赏并感谢中国领导人和政府承办和支持此次会谈并推动其取得成功。”

使馆也在另一则微博贴文中，引述伊朗最高国家安全委员会秘书阿里·沙姆哈尼写道，伊朗总统莱希对中国进行国事访问以及与中国领导人会晤后，伊朗欢迎中国提出的与沙特缓和关系的建议。

使馆说：“伊朗沙特恢复外交关系的消息引起各方极大关注。正如中方所言，这为当前动荡不安的世界提供了重大利好消息。”